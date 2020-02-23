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رقم الخبر: 276802 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 14:29 الاقسام: رياضة  
انسحاب سيمونا هاليب من بطولة قطر للتنس

انسحاب سيمونا هاليب من بطولة قطر للتنس

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة قطر المفتوحة للتنس، غياب الرومانية سيمونا هاليب، عن منافسات السيدات في نسخة العام الحالي 2020.

وكان من المقرر أن تواجه هاليب في الدور الـ32 الفائزة من مواجهة الإستونية أنيت كونتافيت، وأناستازيا سيفاستوفا.

وفازت هاليب بلقب منافسات فردي السيدات في بطولة دبي المفتوحة للتنس، والتي اختتمت يوم السبت، عقب فوزها على إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان في المباراة النهائية للبطولة (3-6)، و(6-3)، و(7-6).

وأحرزت سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالميا والمصنفة الأولى للبطولة لقب بطولة دبي للمرة الثانية حيث كانت المرة الأولى في 2015، وسبق لهاليب أن فازت بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس عام 2014.

 

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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