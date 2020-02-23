يفتح جهاز حديث تمت الموافقة عليه في الآونة الأخيرة- يستعين بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لرصد حركة العين- آفاقاً جديدة لاكتشاف الإصابة بارتجاج المخ في دقيقة واحدة، ما يتيح التعرف بسرعة على إصابات الرياضيين.

وأجازت الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء مؤخراً الجهاز «آي سينك»، من إنتاج شركة «سينكثينك» للتقنيات العصبية ومقرها بوسطن.

وهذا الجهاز هو الأول من نوعه، الذي يحصل على الضوء الأخضر من الإدارة، وسط مخاوف متزايدة في مجال الألعاب الرياضية التي تتضمن احتكاكات بين اللاعبين.

وتؤثر إصابات الرأس على شبكات المخ العصبية التي تتحكم في ردود فعل الإنسان، فيما يركز الجهاز على تحليل رد الفعل البصري.

ويستخدم الشخص جهازاً على الرأس للواقع الافتراضي يتصل بجهاز كمبيوتر لوحي فيما تظهر النتائج على شاشة العرض من خلال دائرة متحركة، بحسب «رويترز».

ويتابع المستخدم هذه الدائرة فيما تتابع الكاميرات العينين ثم تجري مقارنة النتائج والبيانات، التي تم تجميعها بنسق أساسي من حركات العين العادية تمهيداً لتشخيص الحالة.