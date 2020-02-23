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رقم الخبر: 276800 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 15:26 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
عين صناعية تحاكي «البشرية» لتصحيح عيوب الرؤية

عين صناعية تحاكي «البشرية» لتصحيح عيوب الرؤية

كشف علماء من الولايات المتحدة عن عين صناعية تحاكي العين البشرية قادرة على تصحيح عيوب الرؤية في الأمراض البصرية للإنسان، إضافة إلى إمكانية استخدامها في المجالات التقنية.

وتمكن علماء من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في جامعة هارفارد (SEAS) من تطوير عين صناعية بتحكم إلكتروني، وذلك نقلاً عن موقع The Harvard Gazette. وتتكون العين الصناعية من عدسة معدنية مربعة الشكل مزودة بعضلات اصطناعية من البوليمر، إضافة إلى أقطاب كهربائية، وتعمل العين الصناعية بنفس مبدأ العين البشرية، بحيث تقوم العدسة بالتمدد والتقلص والتعرف على محيطها، بما فيها الألوان والأشكال.

وباستطاعة العين الصناعية تصحيح عيوب الرؤية، مثل مرض العيون اللابؤرية، حيث تكون فيه الرؤية مشوشة.

وقال ألان شي، أحد مخترعي العين الصناعية: «هذه خطوة إلى الأمام لتصحيح عيوب الرؤية مثل مرض اللابؤرية وانحراف الصورة، التي قد يصعب على العين البشرية القيام به».

ووفقاً للعلماء، يمكن استخدام هذا الاختراع ليس فقط في طب العيون، وكذلك في الميكروسكوبات ونظارات الواقع الافتراضي وكذلك في كاميرات الهواتف الذكية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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