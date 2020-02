1- تعزيز الشعور بالشبع: عندما تحاولون خسارة وزنكم، أو السيطرة على الوزن الصحي، يمكن لتناول البيض أن يجعلكم تشعرون بالشبع لفترة أطول بكثير من الحبوب أو الخبز. فوفقاً لدراسةٍ نشرتها مجلة Journal of the American College of Nutrition، إن مَن تناول البيض صباحاً خسر وزناً أكثر من الذين لم يتناولوه ابداً. يساعد كلّ من البروتين والدهون في البيض في الحفاظ على مستويات الطاقة في جسمكم، مما يجعلكم تشعرون بالرضا لفترة أطول وتنخفض عندكم الحاجة لتناول وجبة خفيفة دسمة قبل وجبة الغذاء.

2- البيض يرفع الكولسترول الجيد: يؤدي تناول البيض صباحاً إلى مستويات مرتفعة من البروتين الدهني عالي الكثافة HDL، المعروف أيضاً بإسم الكوليسترول «الجيد». الأشخاص الذين لديهم مستويات HDL أعلى لديهم خطر أقل من أمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشاكل الصحية. وفقاً لدراسة اجراها Loegernes Test Centre، زاد تناول بيضتين يومياً لمدة ستة أسابيع من مستويات HDL بنسبة 10٪.

3- الحصول على بعض الكولين: الكولين هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وهو ينتمي لمجموعة فيتامينات B. يستخدم هذا الفيتامين في بناء أغشية الخلايا ويساعد في إنتاج جزيئات الإشارة في المخ. تحتوي بيضة واحدة مسلوقة على حوالي 147 ملغ من الكولين، أي ما يعادل 27 ٪ من القيمة اليومية الموصى بها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

4- يساعد البيض في تعزيز صحة النظر: مع التقدم في السنّ، من المهم الإعتناء أكثر بصحة العيون. يحتوي صفار البيض على كميات كبيرة من اللوتين وزياكسانثين، ومضادات الأكسدة المفيدة التي تساعد على الحدّ من خطر إعتام عدسة العين والانتكاس البقعي في العينين. كما أن البيض غني بفيتامين A، وهو مفيد لصحة العين.