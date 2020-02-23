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رقم الخبر: 276797 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 14:29 الاقسام: رياضة  
رينجرز يتفوق على شاركس في هوكي الجليد

رينجرز يتفوق على شاركس في هوكي الجليد

فاز نيويورك رينجرز (3-2) على سان هوزيه شاركس بدوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، مساء السبت.

وتألق إيجور شيستركين، حارس رينجرز الشاب، وأنقذ 44 محاولة ليساهم بشكل مؤثر في الانتصار، كما سجل زميله يسبر فاست هدفين.

وأنقذ شيستركين، 21 محاولة في أول 20 دقيقة عندما تفوق شاركس في التسديدات بنتيجة

 (21-3).

وحقق الحارس الواعد فوزه السابع على التوالي كما أنه الانتصار التاسع في 10 مباريات منذ ظهوره الأول في دوري هوكي الجليد في السابع من يناير/كانون الثاني.

وهذا الانتصار السابع لرينجرز في 8 مباريات، كما أنه الفوز العاشر في 13 مباراة.

وسجل جو تورنتون الهدفين 416، و417 في مسيرته مع سان هوزيه.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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