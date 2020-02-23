سجل كينت بازمور 23 نقطة بعد المشاركة كبديل ليقود سكرامنتو كينجز للفوز (112-103) على لوس أنجليس كليبرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء يوم السبت.

وأضاف دي آرون فوكس وبوجدان بوجدانوفيتش 20 نقطة لكل منهما، ليواصل كينجز نتائجه الجيدة ويفوز للمرة الخامسة في 7 مباريات.

كما ساهم هاري جيلز، في الفوز بتسجيل 14 نقطة، والاستحواذ على 12 كرة مرتدة، بينما أضاف زميله هاريسون بارنز 13 نقطة.

وتألق كواي ليونارد من كليبرز، وسجل 31 نقطة، واستحوذ على 8 كرات مرتدة، لكن الفريق خسر للمباراة الثالثة على التوالي.

وأنهى لو وليامز المباراة بتسجيل 24 نقطة، كما أضاف زميله البديل مونتريزل هاريل 16 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة.

وافتقد كليبرز الثنائي بول جورج؛ بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وباتريك بيفرلي بسبب مشكلة في الفخذ.

وتعادل الفريقان (101-101) قبل 5 دقائق و21 ثانية من النهاية، لكن بازمور سجل رميتين حرتين، وأضاف بوجدانوفيتش رمية ثلاثية ليحصل كينجز على الأفضلية.