تعاني الكثيرات من المراهقات من الفراغ ولا يعرفن كيفية الاستفادة منه، وعندما تعودين إلى منزلك متعبة، وتشعرين بالإجهاد، فإن آخر شيء ترغبين في القيام به هو التفكير. فأنت ترغبين في الاسترخاء وأخذ قسط من الراحة. بالنسبة لمعظم الناس، هذا يعني، الجلوس أمام شاشة التلفزيون، أو الانضمام إلى بعض الأصدقاء من أجل تمضية بعض الوقت.

وكما تقول الدكتورة سناء الجمل خبيرة التنمية البشرية إن وقت الفراغ هو الوقت الوحيد المتاح أمامك لتطوير نفسك. وإنه الوقت الوحيد، الذي لا تكونين ملزمة فيه بمطالب أو مصالح صاحب العمل إذا كنتِ تعملين، أو القيام بالواجبات المدرسية إذا كنتِ طالبة. إنه الوقت الوحيد المتاح أمامك لتطوير ذكائك، واكتشاف الأشياء التي تحبينها.

وفيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على ملء وقت فراغك بذكاء.

1 - اعتبري الأمر جزءاً من واجباتك اليومية. عقلك أقوى كثيراً مما كنتِ تعتقدين، إنه فقط يحتاج إلى أن تتسع مداركك وآفاقك. احصلي على عادة جديدة، عن طريق تخصيص جزء من وقت فراغك يومياً لممارسة أحد الأنشطة الذكية. مع الممارسة، ستجدين أن مخك أصبح يستمتع بهذا النوع من التنشيط والتحفيز.

2 - اسألي صديقاتك. إذا حاولتِ تغيير نظام حياتك، من المحتم أن صديقاتك سيسألن عن هذا التغيير وأسبابه. فستنهال عليكِ الأسئلة مثل: لماذا تقرئين هذا الكتاب؟ لماذا لا ترغبين في مشاهدة التلفزيون معي كما اعتدنا سابقاً؟ لكن، بدلاً من الاستسلام، اطرحي عليهن بعض الأسئلة. لماذا دائماً نهدر وقتنا في فعل هذا الأمر؟ أليس هناك طريقة أكثر فائدة يمكننا بها استغلال وقتنا؟ كما يمكنك أيضاً الاعتماد على إستراتيجية أخرى رائعة، تكمن في إحاطة نفسك ببعض الأشخاص المتفوقين، لأنهم سيساعدونك على الوصول إلى مستواهم.

3 - كوني نشيطة. إذا قررتِ الاستلقاء على الأريكة مباشرة عند عودتك إلى المنزل، فإنه من المرجح بشكل كبير أن تقضي الليل بأكمله على هذه الحالة. احرصي على جعل جسمك ومخك منتبهين، من خلال بقائك نشيطة. يمكنك مثلاً الذهاب إلى صالة الألعاب من أجل تعزيز الطاقة، ومساعدتك على الاسترخاء. كما يعتبر المشي وسيلة رائعة لتحرير نفسكِ ومراجعة أفكارك، وفي الوقت نفسه ممارسة بعض التمارين الرياضية المفيدة للجسم. إذا اعتدتِ على أن تكوني نشيطة، ستكتشفين أن لديكِ كمية ضخمة من الطاقة، لم تتوقعي من قبل أنكِ تملكينها.

4 - قومي بدراسة موضوع يثير اهتمامك. فدراسة موضوع ترغبين في معرفة المزيد عنه هو أمر ممتع ومسلٍ للغاية، وفي الوقت نفسه يعمل على توسيع مداركك. وعن طريق تطوير المخ، يمكنك أن تفتحي لنفسك العديد من الفرص المهنية الجديدة، بالإضافة إلى اكتساب شخصية أكثر إثارة للاهتمام.

5 - حددي وقت مشاهدتك للتلفاز. اختاري البرامج المفضلة لديكِ، وقومي بتشغيل التلفزيون فقط خلال هذه الأوقات. إذا كان لديكِ جهاز تسجيل رقمي، يمكنك توفير الوقت عن طريق تخطي الإعلانات التجارية. ولا تجعلي تشغيل التلفزيون أول ما تقومين بفعله عند دخولك الغرفة.

6 - جربي أنشطة مختلفة. إذا كان ما تفعلينه لا يجعلك تشعرين بالمتعة، جربي شيئاً آخر. لا يجب أن تشعري بالخوف من عدم استكمال قراءة بعض الكتب إذا كانت مملة. اتبعي فضولك، فالانخراط في العديد من الأنشطة والموضوعات المختلفة سيعمل على تحسين قدرتك الإبداعية، ويعطيك مجموعة واسعة من الأفكار.

7 - ابحثي عن هواية جيدة. تعتبر الهوايات طريقة جيدة ورائعة لتطوير المهارات والتفاعل مع الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الهوايات قد تساعدك على كسب المال. وهنا عليكِ أن تدركي أن الهواية تتطور مع الوقت، تبدئين وأنتِ لا تعرفين شيئاً مطلقاً، وتدريجياً تكتسبين المهارات اللازمة لممارسة هذه الهواية. حتى إذا لم تكن هذه المهارات مفيدة بشكل خاص، فإن هذه العملية تساعدك على تعلم كيفية التعلم. وبمجرد تطوير مجموعة من المهارات، ستكون الخطوة التالية أسهل.

8 - تجنبي الانغماس في الأنشطة الإدمانية. الألعاب من الوسائل الرائعة لاستخدام العقل وتطوير التفكير الإستراتيجي، وينطبق الشيء نفسه على أي أنشطة إدمانية. عندما تشعرين بأنك أصبحتِ مدمنة على فعل شيء ما، ابتعدي عنه. فممارسة لعبة إلكترونية لا يجب أن يستحوذ ويسيطر على حياتك كلها، الاستمتاع باعتدال سيجعلك نشيطة لفترة أطول.