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رقم الخبر: 276787 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 13:54 الاقسام: دوليات  
لا إصابات جديدة بـ"كورونا" في الصين خلال 24 ساعة

لا إصابات جديدة بـ"كورونا" في الصين خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات المحلية في 21 منطقة إدارية صينية عن عدم تسجيلها حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الأحد عن تسجيلها أمس السبت 648 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة جديدة.

وتم رصد 630 من حالات الإصابة تلك في مقاطعة هوبي، معقل انتشار الفيروس الخطير، ووقعت هناك أيضا جميع الوفيات، باستثناء واحدة حصلت في مقاطعة غوانغدونغ.

وتستمر هذه الوتائر الإيجابية في بعض الأقاليم الصينية منذ أيام وحتى أسابيع، فيما لا يزال الوضع في هوبي صعبا.

وحتى الآن، بلغت حصيلة ضحايا الفيروس الذي بدأ انتشاره أواخر ديسمبر الماضي في مركز مقاطعة هوبي مدينة ووهان، 2442 حالة وفاة في الصين، وقد تعافى منه 22.8 ألف شخص.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم الاخبارية
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