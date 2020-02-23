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رقم الخبر: 276785 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 13:20 الاقسام: رياضة  
إيران توقف الأنشطة الرياضية ومباريات كرة القدم في أنحاء البلاد بسبب ( كورونا)

إيران توقف الأنشطة الرياضية ومباريات كرة القدم في أنحاء البلاد بسبب ( كورونا)

أعلنت السلطات الإيرانية إيقاف الأنشطة الرياضية ومباريات الدوري الممتاز لكرة القدم في كافة أنحاء البلاد لمدة عشرة أيام كإجراء احترازي للحد من انتشار بفيروس ( كورونا) .

وعقب اجتماع مقر مكافحة الفيروس في إيران السبت، تقرر أنه وبالتنسيق مع وزارة الرياضة والشباب ونظرا لأهمية الحفاظ على سلامة الرياضيين والمنظمين للمسابقات الرياضية والجماهير، تعليق كافة الأنشطة الرياضية ومباريات الدوري الممتاز لكرة القدم لمدة 10 أيام، اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وقد تقرر في وقت سابق، إجراء مباراتي فريق سباهان أصفهان وضيفه برسبوليس في العاصمة طهران، ولقاء فريق استقلال طهران وضيفه ذوب آهن أصفهان في مدينة أصفهان من دون حضور الجماهير.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس ( كورونا)  المستجد، في البلاد إلى 28 شخصا.

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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