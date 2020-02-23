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رقم الخبر: 276784 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 13:21 الاقسام: محليات  
ایران تطالب باكستان بتسليم الارهابيين في المناطق الحدودية

ایران تطالب باكستان بتسليم الارهابيين في المناطق الحدودية

طالب قائد قوات حرس الحدود الايرانية العميد قاسم رضائي باكستان بتسليم الارهابيين في المناطق الحدودية الذين حاولوا التغلغل الى الاراضي الايرانية واشتبكوا مع حراس الحدود ماأسفر عن استشهاد اثنين منهما.

وقال رضائي، في تصريح أدلى به خلال تفقده لموقع الاشتباك بين حراس الحدود في كتيبة جكيكور/ جنوب شرق ايران/ مع عناصر مجموعة ارهابية والتي اسفرت عن استشهاد جنديين من حراس الحدود، انه بعد اقامة الانتخابات البرلمانية حاول عناصر مجموعة ارهابية، خلال الايام الماضية، التغلغل في اراضي البلاد لكنهم واجهوا حرس الحدود الذين أفشلوا مخططهم.

ودعا باكستان الى تعزيز الامن الحدودي وتسليم اعضاء هذه المجموعة الارهابية، لافتا الى ان جريمة الهجوم على حراس الحدود الايرانيين ستتم متابعتها عبر الجهاز الدبلوماسي في البلاد.

ونوه الى ان أحد الشهيدين من حرس الحدود من أهل السنة في محافظة سيستان وبلوجستان /جنوب شرق/ والثاني من أهل مازندران /شمال/ حيث سيطلق اسم الوحدة على مكان استشهادهما.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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