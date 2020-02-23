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|رقم الخبر: 276783
|تاريخ النشر: شباط 23, 2020
|الوقت: 13:20
|الاقسام: رياضة
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في الدوري الانجليزي الممتاز ..
جيسوس يفض اشتباك سيتي وليستر بهدف قاتل
تخطى مانشستر سيتي عقبة مضيفه ليستر سيتي بصعوبة مساء السبت، حيث هزمه (1-0) على ملعب كينج باور، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هدف مانشستر سيتي الوحيد، البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة 80.
وبذلك، رفع الفريق السماوي رصيده إلى 57 نقطة، معززا موقعه في المركز الثاني، بينما تجمد ليستر عند 50 نقطة، في المركز الثالث.
هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:
تشيلسي 2 – توتنهام 1
ساوثهامبتون 2 – استون فيلا صفر
كريستال بالاس 1 – نيوكاسل صفر
بيرنلي 3 – بورنموث صفر
شيفيلد يونايتد 1 – برايتون 1
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