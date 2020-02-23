  • الأحد ٢٨ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأحد , فبراير 23, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276783 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 13:20 الاقسام: رياضة  
جيسوس يفض اشتباك سيتي وليستر بهدف قاتل
في الدوري الانجليزي الممتاز ..

جيسوس يفض اشتباك سيتي وليستر بهدف قاتل

تخطى مانشستر سيتي عقبة مضيفه ليستر سيتي بصعوبة مساء السبت، حيث هزمه (1-0) على ملعب كينج باور، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف مانشستر سيتي الوحيد، البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة 80.

وبذلك، رفع الفريق السماوي رصيده إلى 57 نقطة، معززا موقعه في المركز الثاني، بينما تجمد ليستر عند 50 نقطة، في المركز الثالث.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:

تشيلسي 2 – توتنهام 1

ساوثهامبتون 2 – استون فيلا صفر

كريستال بالاس 1 – نيوكاسل صفر

بيرنلي 3 – بورنموث صفر

شيفيلد يونايتد 1 – برايتون 1

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6010 sec