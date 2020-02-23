في الدوري الانجليزي الممتاز .. جيسوس يفض اشتباك سيتي وليستر بهدف قاتل تخطى مانشستر سيتي عقبة مضيفه ليستر سيتي بصعوبة مساء السبت، حيث هزمه (1-0) على ملعب كينج باور، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.