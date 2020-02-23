اكتسح لايبزيج مضيفه شالكه بخماسية نظيفة السبت، في إطار الأسبوع الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم ( البوندسليجا) .

وعلى ملعب (فيلتينس أرينا) سجل خماسية الضيوف كل من، النمساوي مارسيل سابيتزر (ق1)، وتيمو فيرنر (ق61)، ومارسيل هالستنبيرج (ق67)، والإسباني خوسيه أنخيل 'أنخيلينيو' (ق80)، والسويدي إيميل فورسبيرج (ق89).

وهذا الانتصار هو الثاني على التوالي للايبزيج في البوندسليجا، والـ14 هذا الموسم، بعد فوزه في الجولة الماضية على فيردر بريمن، بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة، رفع لايبزيج رصيده من النقاط إلى 48 في الوصافة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بايرن ميونخ، بينما تجمد شالكه عند 36 نقطة، في المركز السادس.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى:

هيرتابرلين صفر – كولن 5

فيردبريمن صفر – دورتموند 2

فرايبورج صفر – دوسلدورف 2

مونشنغلادباخ 1 – هوفنهايم 1