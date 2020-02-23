  • الأحد ٢٨ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأحد , فبراير 23, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276782 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 13:20 الاقسام: رياضة  
إعصار لايبزيج يدمر شالكه بخماسية في البوندسليجا

إعصار لايبزيج يدمر شالكه بخماسية في البوندسليجا

اكتسح لايبزيج مضيفه شالكه بخماسية نظيفة السبت، في إطار الأسبوع الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم ( البوندسليجا) .

وعلى ملعب (فيلتينس أرينا) سجل خماسية الضيوف كل من، النمساوي مارسيل سابيتزر (ق1)، وتيمو فيرنر (ق61)، ومارسيل هالستنبيرج (ق67)، والإسباني خوسيه أنخيل 'أنخيلينيو' (ق80)، والسويدي إيميل فورسبيرج (ق89).

وهذا الانتصار هو الثاني على التوالي للايبزيج في البوندسليجا، والـ14 هذا الموسم، بعد فوزه في الجولة الماضية على فيردر بريمن، بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة، رفع لايبزيج رصيده من النقاط إلى 48 في الوصافة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بايرن ميونخ، بينما تجمد شالكه عند 36 نقطة، في المركز السادس.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى:

هيرتابرلين صفر – كولن 5

فيردبريمن صفر – دورتموند 2

فرايبورج صفر – دوسلدورف 2

مونشنغلادباخ 1 – هوفنهايم 1

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5233 sec