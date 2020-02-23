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رقم الخبر: 276780 تاريخ النشر: شباط 23, 2020 الوقت: 13:20 الاقسام: محليات  
ظريف يجري مباحثات مع نظيره النمساوي حول الاتفاق النووي

ظريف يجري مباحثات مع نظيره النمساوي حول الاتفاق النووي

بحث وزير خارجية الجمهورية الاسلامية محمد جواد ظريف اليوم الاحد في طهران مع نظيره النمساوي " الكساندر شالنبرغ" المستجدات حول الاتفاق النووي والالتزامات الاوروبية بهذ الشأن.

وافاد المركز الاعلامي لوزارة الخارجية ان وزير خارجية النمسا الذي وصل صباح اليوم الاحد على رأس وفد سياسي الى طهران بدأ الجولة الاولى للمفاوضات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف .

ورحب الجانبان بتطوير العلاقات الثنائية بین البلدین مؤکدین على تعزيزها في جميع المجالات.

کما بحث الوزيران المستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي والالتزامات الاوروبية بهذ الشأن.

وسيلتقي وزير خارجية النمسا اليوم برئيس الجمهورية الاسلامية "حسن روحاني "

وستكون للوزير النمساوي بعد ظهر اليوم جولة ثانية من المباحثات مع نظيره الايراني .

وكان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية محمد جواد ظريف قد استقبل يوم امس السبت وزير خارجية هولندا وبحث معه العلاقات الثنائية ومستجدات الاتفاق النووي والقضايا الاقليمية والدولية .

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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