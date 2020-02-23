وفي كلمته خلال الحفل الذي اقيم اليوم السبت لتكريم الطلبة المتفوقين بمقر دائرة رئاسة الجمهوریة، اكد نمكي انه منذ اللحظات الأولى حيث انتشر نبا الکورونا في ارجاء البلاد طالبت وزارة الصحة بفرض بعض القيود، مشيدا في هذا الخصوص بالمواقف المساندة التي ابداها النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري.

و أضاف : انني بصفي الجندي القدیم الذي توّلّی إدارة شؤون الصحة لاكثر من 3 عقود في ايران، اؤكد بان بلادنا ستتجاوز الظروف الراهنة الناجمة عن انتشار فيروس الکورونا قطعا.

وتابع : في ظل فرض اقسى اجراءات الحظر الاقتصادي الأمیرکي ضدنا، نحن تمكنّا من احتواء فیروس نقص المناعة المکتسبة (H1N1) الذي كان أكثر فتكا من الكورونا، بینما کان عدد مصابي هذا المرض أکثر من 13 ألف و 200 حالة.

واشار وزير الصحة، الى أن الإصابة بفیروس نقص المناعة المکتسبة في الولایات المتحدة أدت إلی 5 آلاف حالة وفاة، بينما نجحت إیران في احتواء هذا المرض المسري على غرار الدول المتطورة مع أقل نسبة من الإصابة.

كما نوه باطلاق الحملة الوطنیة لمکافحة الکورونا في إیران، مصرحا : نحن سنهزم هذا المرض حتما.

و وجه نمي خطابه الى الشعب الإیراني، بالقول : کونوا على اطمئنان، بانكم سرعان سرعان ما تسمعون رسالة احتواء عدوى الکورونا.