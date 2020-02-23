أكدت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الجمعة أن السلطات الصحية السنغافورية، بعد 10 أيام من انتهاء أعمال المؤتمر الخاص بالمبيعات الدولية والذي نظمته بمشاركة 109 أشخاص شركة Servomex البريطانية، كشفت أن مشاركا ماليزيا في سن 41 عاما عاد إلى بلاده مصابا بالفيروس الفتاك.

ودفع ذلك المسؤولين الصحيين في سنغافورة ودول أخرى إلى بذل جهود يائسة بغية الكشف عما إذا كان أي من المشاركين الآخرين في المؤتمر مصابا بالفيروس، وخاصة أن 94 منهم غادروا البلاد عقب انتهاء أعمال المؤتمر.

وأجرى المسؤولون تحقيقات شاملة استطاعوا من خلالها وضع الخرائط المفصلة لأنشطة المشاركين منذ بدء المؤتمر، بما في ذلك تحركاتهم واتصالاتهم.

وتبين أن بعضهم شاركوا لاحقا في الاحتفالات الشعبية بالسنة القمرية الجديدة، فيما سافر آخرون إلى دول أخرى بإجازة حيث تواصلوا مع عدد كبير من الأشخاص.

وأشار التقرير إلى أن بعض الحاضرين في المؤتمر كانوا من الصين، وخاصة من مقاطعة هوبي، معقل الفيروس الخطير.

وحتى الآن كشفت التحقيقات عن 20 حالة إصابة على الأقل في ست دول آسيوية وأوروبية، بما في ذلك لسبعة مشاركين في المؤتمر وأشخاص كانوا على تواصل بهم.