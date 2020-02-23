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رقم الخبر: 276739 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 19:44 الاقسام: محليات  
العميد جلالي: يمكن السيطرة على انتشار كورونا

العميد جلالي: يمكن السيطرة على انتشار كورونا

أكد رئيس منظمة الدفاع المدني في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، انه ممكن السيطرة على انتشار كورونا، قائلا: ليس مقررا في الوقت الحاضر فرض الحجر الصحي على أي مدينة او منطقة.

وفي تصريح متلفز، قال العميد غلام رضا جلالي ان هناك ثلاث فرضيات بشأن انتشار فايروس كورونا المستجد، الفرضية الاولى: ان يكون الفايروس ناشئ من طفرة طبيعية في فايروس كورونا ودون تدخل الانسان. والفرضية الثانية: انه نظرا لوجود مختبر من المستوى الثالث في مدينة ووهان الصينية، فإن هناك احتمالا بترسب هذا الفايروس من المختبر وانتشاره. والفرضية الثالثة: احتمال هجوم بيئي شنته اميركا ضد الاقتصاد الصيني.
* مقر الدفاع البيئي يدعم بشكل شامل اجراءات وزارة الصحة
وبشأن اجراءات منظمة الدفاع المدني بعد تسجيل بضعة حالات من الاصابة بفايروس كورونا، قال العميد جلالي: بعد تلقينا الاخبار بانتشار فايروس كورونا في الصين، ووصوله الى دول العالم الاخرى، وضعنا مقر الدفاع البيئي تحت الاستعداد، وكان اول اجراء لنا رصد وفرز ودراسة التقارير، وكذلك ايجاد الجاهزية في مراكز التشخيص والعلاج في البلاد، لكي تتم دراسة اي حالة مشكوكة، مؤكدا ان نهج مقر الدفاع البيئي يتمثل في مساندة اجراءات وزارة الصحة وتقديم الدعم الشامل لها.
وشدد على اهمية الاعلام والتوعية الصحيحة بشأن هذا الفايروس، ومواجهة الشائعات وبث المخاوف وبالتالي تهدئة المواطنين.
وتابع: ان الطاقات العلمية والتشخيصية والعلاجية في ايران هي في مستوى الدول النامية، وأكد ان موضوع كورونا ممكن السيطرة عليه في البلاد. وفي الوقت الحاضر ليس مقررا فرض الحجر الصحي الى اي مدينة او منطقة.

 
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