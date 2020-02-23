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رقم الخبر: 276737 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 19:39 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران تدشن خط الإنتاج الأكثر تجهيزاً للمحولات الكهربائية في الشرق الأوسط

ايران تدشن خط الإنتاج الأكثر تجهيزاً للمحولات الكهربائية في الشرق الأوسط

تم اليوم السبت تدشين خط إنتاج هو الأكثر تجهيزًا لمحولات الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط بدعم "صندوق الابداع والازدهار" في مدينة جناران (بمحافظة خراسان الرضوية شرقي البلاد).

وقال المدير العام لشركة "نيان" الالكترونية "محمد على جمنيان"، في تصريح له اليوم حول مواصفات المنتجات المعرفية لدى هذه الشركة، "انه يمكن استخدام انواع المحولات الكهربائية في مختلف الصناعات مثل انتاج الادوات المنزلية وصناعة السيارات والالواح الضوئية والتوربينات الهوائية والاتصالات والهواتف الجوالة باستخدام علم الإلكترونيات الإستطاعية في هذه الشركة".
وفي معرض الاشارة الى برامج شركة نيان الالكترونية المستقبلية لتصدير منتجاتها، اعلن جمنيان عن فوز هذه الشركة الايرانية في مناقصة تطوير البني التحتية السورية في مجال الاتصالات.

 
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