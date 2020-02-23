*عبدالسلام: شعبنا اليمني لن يتخلى عن حق الرد

تصدت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، السبت، لتشكيل قتالي معادي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية شرق محافظة صنعاء.

وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تغريدة على "تويتر: إن "الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي معادي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية بعدد من صواريخ فاطر-1 في سماء مديرية نهم" شرق محافظة صنعاء.

وأضاف العميد سريع : أن الدفاعات الجوية "أجبرت الطائرات المعادية على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها أي مهام عدائية في نهم.

وكانت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية قد أسقطت، مساء الجمعة 14 فبراير 2020، طائرة حربية من نوع تورنيدو تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في سماء محافظة الجوف وهي تقوم بمهام عدائية.

وبين ناطق القوات المسلحة اليمنية أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنولوجيا حديثة، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن الصاروخ، مجددا التأكيد على "أن سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو أن يحسب ألف حساب لذلك".

في السياق، نفّذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية "عملية توازن الردع الثالثة" في العمق السعودي، عبر 12 طائرة مسيّرة من نوع صماد3 وصاروخين من نوع قدس المجنح، وصاروخ ذوالفقار الباليستي بعيد المدى.

وأكد الناطق باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن عملية توازن الردع الثالثة استهدفت شركة أ"رامكو" وأهدافًا حساسة أخرى في ينبع وقد أصابتها بدقة عالية، مشيرًا الى أن العملية رد طبيعي ومشروع على جرائم العدوان والتي كان آخرها جريمة الجوف".

وتوعّد العميد سريع النظام السعودي بضربات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا.

في غضون ذلك ، أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام الجمعة أن عملية استهداف العمق السعودي رد طبيعي ومشروع على استمرار العدوان والحصار.

وأوضح عبدالسلام في تغريدة له بتويتر أن "عملية استهداف عمق مملكة العدوان بقصف شركة أرامكو في ينبع تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان والحصار، واستمرار ارتكاب الجرائم وآخرها جريمة المصلوب بمحافظة الجوف".

وأضاف : أن شعبنا اليمني لن يتخلى عن حق الرد ولن يسمح للعدو أن يستبيح الدم دون تدفيعه الثمن.

تجدر الإشارة إلى أن القوة الصاروخيةُ وسلاح الجوِّ المسيرِ نفذا عمليةً نوعيةً مشتركة " عمليةَ توازنِ الردعِ الثالثة " في العمقِ السعوديِّ بعددٍ من الصواريخِ البالستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ.

*إصابة مواطن بقصف للغزاة والمرتزقة في الحديدة

هذا وأصيب مواطن، مساء الجمعة ، إثر قصف مدفعي للغزاة والمرتزقة على مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر في المحافظة عن إصابة مواطن بجروح نتيجة قصف مدفعي للغزاة والمرتزقة استهدف مزرعته في قرية المنقم بمديرية الدريهمي.

*كسر زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي في عسير

كسر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية زحفا واسعا لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الشرقية في عسير.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكن من كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الشرقية وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي وقت سابق كسر مجاهدو الجيش واللجان زحفاً من مسارين لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الشرقية استمر لساعات وسقط خلاله خسائر في صفوفهم.

وكان العدوان السعودي الأمريكي، قد واصل الجمعة، شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا ضحايا ومحدثا دمارا في الممتلكات العامة والخاصة، فيما واصل الغزاة والمرتزقة في الحديدة قصفهم المدفعي والصاروخي وخرقهم لاتفاق السويد.