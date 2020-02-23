أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن صفقة القرن تمثل للفلسطينيين معركة مصيرية تحتاج إلى خطة ورؤية.

وأضاف الهندي في تصريحات متلفزة : بأن صفقة ترامب تهدف لمنح الضفة الغربية بالكامل للكيان الصهيوني.

وأوضح الهندي بأن صفقة ترامب تراهن على انهيار الضفة الغربية وضعف الموقف الفلسطيني.

وأشار إلى أنه إذا لم يتحول رفض صفقة ترامب إلى خطة حقيقية لاستنهاض الفلسطينيين سيكون الرفض مجرد مضيعه للوقت.

وقال : إن السلطة رفضت صفقة ترامب لكنها لم تتخل عن الشراكة مع الاحتلال، مضيفا : بأن الاختبار الحقيقي للسلطة يتمثل في وقف التنسيق الأمني والعودة للمصالحة.

من جانب آخر ، أفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت السبت النار على فلسطيني بذريعة محاولته طعن جنود في باب الأسباط بالقدس، مشيراً إلى أن هناك أنباء عن استشهاده. وانتشرت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة وأغلقت المنطقة بالكامل.

وبحسب وكالات فلسطينية، أصيب الشاب بجراح خطيرة بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه أمام باب الأسباط بالقدس المحتلة، بدعوى محاولته طعن أحد أفراد شرطة الاحتلال هناك. وقال شهود عيان إن الشاب كان يركض باتجاه باب الأسباط، عندما طلب منه الجنود التوقف، وأطلقوا النار عليه مباشرة.

وحسب الشهود فقد أغلق الجنود المنطقة، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى الشاب الذي لم تعرف هويته بعد. وقد فرضت قوات الاحتلال طوقاً عسكرياً على محيط باب الأسباط، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول للشاب المصاب.

إلى ذلك ، أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة وبحالات اختناق بينهم أطفال وصحفيين الجمعة، خلال قمع جيش العدو الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم (في الضفة الغربية المحتلة) الأسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيونية والتي خرجت تنديدا بـ”صفقة القرن”.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جرافة عسكرية صهيونية اقتحمت البلدة ودفعت صخورا كبيرة باتجاه المشاركين في المسيرة ما أدى إلى إصابة مصور فضائية فلسطين محمد عناية بكلتا قدميه إضافة إلى تحطيم الكاميرا بشكل كلي وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، كما أصيب الطفل مؤمن مراد شتيوي 9 سنوات بجروح ورضوض طفيفة”.

وأشارت المصادر الى “اصابة 4 شبان آخرين أصيبوا بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط و34 آخرين بالاختناق بينهم 8 أطفال نتيجة سقوط هذه القنابل في منازل المواطنين وعولجوا جميعهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني”، وأكدت “تضررت سيارة للإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني وسيارة أخرى تعود للمواطن عاصم جمعة”.