دمرت وحدات من الجيش العربي السوري في عملياتها المتواصلة ضد التنظيمات الإرهابية بريفي إدلب وحلب مقرات وعتادا وآليات للمجموعات الإرهابية بضربات صاروخية دقيقة.

وذكر مراسل سانا في إدلب، السبت، أن وحدات الجيش نفذت عمليات جديدة ووجهت خلالها ضربات صاروخية مركزة على مواقع المجموعات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان في بلدات جوزف وسفوهن وكفرعويد وكنصفرة واحسم وبينين والفطيرة والبارة وسرجة بمنطقة جبل الزاوية ودير سنبل وكفرنبل وحاس وبسقلا إضافة إلى المسطومة بريف إدلب وأسفرت عن تدمير مقر لمتزعمي الإرهابيين وآليات وعتاد ومقتل العديد منهم.

مراسل الوكالة في حلب بين أن العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في الريف الغربي مستمرة وامتدت الاستهدافات بسلاحي المدفعية والصواريخ لتطال مواقع للإرهابيين في محيط وأطراف كل من الأتارب ودارة عزة غرب مدينة حلب وأسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وكانت وحدات الجيش حررت خلال الأسابيع القليلة الماضية عشرات القرى والبلدات في ريفي إدلب الشرقي وحلب الغربي والشمالي الغربي وأمنت الطريق الدولي حلب دمشق بعد دحر التنظيمات الإرهابية من المناطق المحيطة به والقضاء على آخر تجمعاتها فيها.

من جانبه ، أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، افتتاح الطريق الدولي دمشق - حلب أمام حركة السير والمرور، ووضعه في خدمة المواطنين.

وذكرت وسائل إعلام سورية في وقت سابق أن الجيش بدأ تأمين الطريق السريع بين دمشق وحلب، وشرع في إزالة المتاريس بعد السيطرة عليه.

وتمثل عملية إعادة فتح طريق دمشق حلب، استرداد أسرع طريق يربط بين أكبر مدينتين في سوريا لأول مرة، منذ أكثر من 7 أعوام.

إلى ذلك ارتكبت مجموعة من فلول جماعة “داعش” التكفيرية مجزرة بحق 11 مدنياً الجمعة أثناء قيامهم برعي أغنامهم في بادية السبخة جنوب محافظة الرقة السورية قرب منطقة الـ 55 كم حيث تتمركز قوات الاحتلال الأمريكي.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر أهلية أن مجموعة من فلول الجماعة التكفيرية قامت بإعدام 11 مدنياً أثناء قيامهم برعي أغنامهم في محيط قريتي “علي الغانم” و”زور شمر” شرق بلدة السبخة بعد أن تم تكبيلهم بإطلاق الرصاص على رؤوسهم بشكل مباشر.

وأشارت المصادر إلى أن التكفيريين الذين ارتكبوا المجزرة كانوا يستخدمون دراجات نارية وآليات مموهة وسرقوا ألفي رأس من الغنم مع جرارين زراعيين وسيارة شاحنة وفروا باتجاه منطقة سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي والقاعدة الأمريكية اللاشرعية في منطقة التنف.

وتشهد المنطقة المحيطة بقاعدة الاحتلال الأمريكي في التنف نشاطا لفلول تكفيريي “داعش” حيث تقوم هذه الفلول وتحت مرأى من قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة بشن هجمات على القرى الآمنة الواقعة ضمن البادية السورية.

كما أفاد مصدر عسكري السبت، بأن الجيش الحكومي السوري ينفذ عمليات قصف لمواقع المسلحين في ريف إدلب بمحيط الطرق الدولي M4.

وأوضح المصدر أن الجيش يمهد لتقدم قواته في المنطقة عبر نيران المدفعية والضربات الجوية.

*روسيا تؤكد مواصلة دعم سورية في حربها على الإرهاب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن موسكو ستواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب.

وأضاف فيرشينين في مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية إن موسكو تدعم الجيش السوري في حربه ضد ‏الإرهابيين في إدلب ولن تقبل بوجود بؤر للإرهاب فيها.