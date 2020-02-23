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رقم الخبر: 276731 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 19:27 الاقسام: عربيات  
حميدتي ينفي إرسال قوات سودانية إلى الإمارات

حميدتي ينفي إرسال قوات سودانية إلى الإمارات

خرج نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عن صمته، مساء الجمعه، بشأن أي تحرك لإرسال قوات سودانية إلى الإمارات خلال الأيام الماضية.

ونفى حميدتي، في تصريح صحفي بمطار الخرطوم لدى عودته من جنوب السودان، أي تحرك لإرسال قوات من بلاده إلى الإمارات خلال الأيام الماضية، محذرا من إطلاق الأكاذيب والشائعات غير المقبولة التي لا تخدم مصلحة البلاد، وذلك حسب صحيفة "السوداني".

ودعا إلى تحري الصدق والأمانة، وقال: "ليست هناك قوات سودانية كانت في طريقها إلى الإمارات وتم ارجاعها بأمر مني".

وكانت مواقع سودانية نقلت، مساء الخميس، أنباء تفيد بأن قوات من الدعم السريع تم إرجاعها من مطار الخرطوم قبل توجهها إلى الإمارات.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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