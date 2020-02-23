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رقم الخبر: 276729 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 19:26 الاقسام: عربيات  
محكمة مصرية تبرئ علاء وجمال مبارك من قضية" التلاعب بالبورصة"

محكمة مصرية تبرئ علاء وجمال مبارك من قضية" التلاعب بالبورصة"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، ببراءة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة".

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أصدرت السبت، حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحي حسين، في القضية المعروفة إعلامياً بالتلاعب بالبورصة، وقضت ببراءة أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني مبارك، وعلاء محمد حسني مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني".

يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.

كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تقدر بـ12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات التى حصل عليها من باقي المتهمين.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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