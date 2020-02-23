وأوضح رحماني، في كلمة بمعرض "إنعاش الإنتاج" في طهران اليوم السبت، بأن الإكتفاء الذاتي تحقق في إنتاج إطارات السيارات الصغيرة؛ أما إطارات الشاحنات يتم توفير 55 بالمئة من الاحتياجات داخلياً بالوقت الراهن، حيث من المقرر بلوغ الإكتفاء بعد عامين عبر افتتاح مشروعين. من جهة ثانية، أكد أنه من المتوقع توفير عملة أجنبية بواقع 1 مليار دولار بعد توطين صناعة الإلكترود بالكامل، وذلك بافتتاح وحدات إنتاجية في الشهور المقبلة.

في سياق آخر، أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية، محمد اسلامي، ان 14 ألف كيلومتر سكك حديد قيد الدراسة والإنشاء في البلاد.

وأوضح اسلامي، في تصريح له خلال مراسم إنطلاق المعرض، ان حجم سكك الحديد الفعلية في ايران يتخطى 14 ألف كيلومتر بالوقت الراهن، مؤكداً ان الوزارة تقوم بإنشاء ودراسة 2400 كم طرق سريعة، لافتاً الى أن الأعداء يعملون منذ 41 عاماً عبر فرض الحظر على وقف التنمية في البلاد، التي تشهد منذ سنوات تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأضاف: ان ايران وبمجالات عدة تمكنت من إستئصال الاعتمادية على الخارج.

من جهته، أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء(ص) للبناء والإعمار، انه وبالتعاون مع الشركات المنتجة المحلية تم توفير نحو 7 مليارات دولار من العملة الأجنبية وعدم خروجها خارج البلاد في السنوات الأخيرة، جاء ذلك في تصريح لسعيد محمد في معرض "إنعاش الإنتاج" برعاية المقر وبمشاركة 500 شركة محلية منتجة.

وأشار محمد الى أن مقر خاتم الأنبياء(ص) يتابع تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج بقطاع الهندسة النفطية وتنمية البنى التحتية. وأضاف: ان خمسة آلاف شركة خاصة أوجدت سلسلة قيمة مضافة بجانب مقر خاتم الأنبياء للبناء والإعمار.