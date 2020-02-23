أكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، السبت، ان التجارة مع إيران مستمرة.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، في بيان: إن إجتماعات اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا مستمرة وبوتيرة عالية لمناقشة إتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الإضافية لمكافحة دخول فايروس كورونا الى البلاد، لافتاً إلى أن "الاجتماع اتخذ سلسلة من التوجيهات الملزمة، منها التأكيد على أن الحركة التجارية بين البلدين مستمرة شريطة إخضاع أصحاب المركبات المعنيين بالتبادل التجاري للفحص الطبي واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة".

وأضاف الوائلي: ان "الإجراءات تتضمن أيضاً إخضاع المسافرين العراقيين الوافدين إلى الفحص من قبل المفارز الطبية المتواجدة في المنافذ الحدودية، ومنع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء خلال فترة (3) أيام للوقوف على آخر المستجدات بخصوص المرض".

وأوضح ان "الإجراءات التي تقدمها الهيئة ستلحقها إجراءات أخرى في ضوء المستجدات على أرض الواقع، وبتنسيق عال مع منظمة الصحة العالمية"؛ مبيناً ان "اللجنة اتفقت في اجتماعها مع السفير الإيراني في العراق بتوجيه الدعوة لحضور وزير الصحة الإيراني للوقوف على آخر المستجدات الصحية وإجراءاتهم المتخذة والمعنية بفيروس كورونا ليتسنىى للجنة إتخاذ قرارات لاحقة وفق المعطيات والمستجدات الصحية".

وفي السياق، أعلن عضو هيئة إدارة الغرفة التجارة الايرانية-العراقية ان صادرات السلع تواصل التدفق على العراق اعتيادياً عبر عدة منافذ حدودية بين البلدين.

وأوضح حميد حسيني، في تصريح لوكالة أنباء فارس، ان معبر مهران (يقابله زرباطية) تم إغلاقه على خلفية تغيير مسؤول المعبر، كما أن منفذ بيرانهشر (يقابله حاج عمران) مغلق بسبب الثلوج، مؤكداً إعتيادية تدفق السلع الايرانية للعراق. وأكد ان تدفق السلع جار عبر منافذ "شلمجة" و"برويزخان" و"جذابه" و"باشماق".