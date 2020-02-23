سجلت بورصة السلع الإيرانية، خلال الأسبوع المنتهي بـ20 فبراير/ شباط، صفقات بيع أكثر من 588 ألفاً و310 أطنان من السلع بقيمة أكثر من 833 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 33 و19% حجماً وقيمة على التوالي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 155 ألفاً و225 طناً من السلع بقيمة 324 مليون دولار، شملت 139 ألفاً و997 طناً من الصلب، و9710 أطنان من النحاس، و5200 طن من الألمنيوم، و160 طناً من الموليبيدن المكثف، و22 كغم من سبائك الذهب، و18 طناً من الفلزات الثمينة المكثفة، و140 طناً من سبائك الخارصين.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع أكثر من 429 ألفاً و549 طناً بقيمة أكثر من 508 ملايين دولار، شملت 127 ألفاً و450 طناً من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و109 آلاف و739 طناً من القير، و34 ألفاً و282 طناً من المواد الكيميائية، و1930 طناً من عوازل الرطوبة، و72 ألفاً و200 طن من مادة اللوب كات (مادة أولية في إنتاج زيوت المحركات)، و735 طناً من الكبريت، و500 طن من شمع السلابس، و1262 طناً من زيوت الأساس، و80 ألفاً و451 طناً من المواد البوليمرية.

وفي السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية، تم عقد صفقات بيع 3536 طناً من مختلف أنواع السلع.