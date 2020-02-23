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رقم الخبر: 276723 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 17:05 الاقسام: دوليات  
ألبانيا تسلم روسيا موطناً لها كان منتسبا لداعش

ألبانيا تسلم روسيا موطناً لها كان منتسبا لداعش

سلمت ألبانيا مواطنا روسيا كان مدرجًا في قائمة المطلوبين دوليا لمشاركته في الأعمال الإرهابية في سوريا وتم إيداعه في مركز الاحتجاز للمحاكمة.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، "نظم مكتب المدعي العام الروسي إلى جانب مكتب الأمن الداخلي المركزي التابع للإنتربول بوزارة الشؤون الداخلية في روسيا ودائرة السجون الفيدرالية الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي، عملية تسليم المواطن الروسي، ميسلايف رسول، المطلوب دوليًا، من ألبانيا".
وغادر ميسلايف، وهو مؤيد للإسلام المتطرف، إلى سوريا في عام 2013، حيث شارك في الأعمال العدائية ضد القوات الحكومية إلى جانب "داعش" (المحظورة في روسيا)، وتم احتجازه في ألبانيا في يوليو/تموز 2019 ووضع تحت الإقامة الجبرية قبل التسليم.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، سابقا، اعتقال 7 من عناصر جماعة "التبليغ" (المحظورة في روسيا)، في موسكو وضواحيها، بتهمة الترويج للفكر المتطرف وتجنيد عناصر جدد.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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