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رقم الخبر: 276721 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 15:59 الاقسام: سياحة  
«عين التمر» في كربلاء.. تمتاز بجمال مناظرها وبطيب هوائها
جولة سياحية حول العالم..

«عين التمر» في كربلاء.. تمتاز بجمال مناظرها وبطيب هوائها

تقع مدينة عين التمر (شثاثة) جنوب غربي كربلاء على بعد 67كم) وهي منطقة عريقة بما تحمله من اثار حضارية، وتعتبر ناحية عين التمر اكبر واحة في الهضبة الغربية اذ تشتهر بغابات النخيل والمروج والبساتين وتمتاز بجمال مناظرها وبطيب هوائها في فصلي الربيع والخريف وغزارة مياهها المعدنية التي تنساب من عيون طبيعية تزيد على الخمسين وهناك انشأ مجمع سياحي يضم 20 شقة سياحية وفندق ومطعم اضافة الى حدائق واسعة .

عين التمر، وهي مدينة عراقية تقع في محافظة كربلاء في العراق وتبعد مسافة 40 كم غربي مدينة كربلاء. قال عنها ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان. بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة بقربها موضع يقال له شفاثا منهما يُجلَب القسب والتمر إلى سائر البلاد وهو بها كثير جدا وهي على طرف البرية وهي قديمة افتتحها المسلمون سنة 12 للهجرة.تتواجد في عين التمر عيون الماء النقية الصالحة للشرب، وبها أنواع نادرة من الأسماك الصغيرة والملونة. ينابيع المياه ما زالت تتدفق من باطن الأرض منذ آلاف السنين. وتعتبر منطقة عين التمر أحد أهم وأجمل الواحات الصحراوية وفيها أنواع مختلفة من بساتين التمور، ولد فيها وينتسب لها عدد من أعلام الحضارة العربية الإسلامية مثل الحسن البصري وابن إسحاق ومحمد بن سيرين وموسى بن نصير وأبو العتاهية ومحسن مهدي. هذه المنطقة يسكنها عدد من القبائل العربية وتوجد فيها كنيسة القصير وهي من الكنائس القديمة في العراق وماتزال آثارها باقية اليوم وكما يوجد في عين التمر آثار منها قصر شمعون الأثري نسبة إلى شمعون اللخمي وهو راهب مسيحي .وفي الطريق اليها من كربلاء يوجد حصن الأخيضر وهو من الآثار التاريخية المشهورة .

 

عين التمرعين التمر
عين التمرعين التمر
عين التمرعين التمر
عين التمرعين التمر
عين التمرعين التمر
عين التمرعين التمر
عين التمرعين التمر
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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