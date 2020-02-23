تمتلك إيران بسبب طبيعتها الجبلية 186 شلال دائم، والتي تُعَد من أروع مناطق الجذب السياحي في إيران، ويصل عدد شلالاتها إلى 186 مع الشلالات الموسمية والمحلية.

يقع شلال شكراب بالقرب من (قرية اهار التي تعد من المناطق التابعة لقسم شميرانات طهران) في وسط واد يعج بالأشجار والهدوء . يقع الشلال في سلسلة من البساتين والذي اضاف الى جماله وجود العديد من الينابيع بما في ذلك ينابيع الثلوج .وبسبب وجود نهر عذب وجبال شاهقة وأشجار خضراء باسقة والمسار السلس تم تحويل هذه المنطقة الى منتجع للسياحة.



