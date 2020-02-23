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رقم الخبر: 276720 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 15:55 الاقسام: سياحة  
شلال شکراب.. منطقة سياحية جميلة في طهران
نهر عذب وجبال شاهقة وأشجار باسقة

شلال شکراب.. منطقة سياحية جميلة في طهران

تمتلك إيران بسبب طبيعتها الجبلية 186 شلال دائم، والتي تُعَد من أروع مناطق الجذب السياحي في إيران، ويصل عدد شلالاتها إلى 186 مع الشلالات الموسمية والمحلية.

يقع شلال شكراب بالقرب من (قرية اهار التي تعد من المناطق التابعة لقسم شميرانات طهران) في وسط واد يعج بالأشجار والهدوء . يقع الشلال في سلسلة من البساتين والذي اضاف الى جماله وجود العديد من الينابيع بما في ذلك ينابيع الثلوج .وبسبب وجود نهر عذب وجبال شاهقة وأشجار خضراء باسقة والمسار السلس تم تحويل هذه المنطقة الى منتجع للسياحة.


 

شلال شکرابشلال شکراب
شلال شکرابشلال شکراب
شلال شکرابشلال شکراب
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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