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رقم الخبر: 276719 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 15:52 الاقسام: سياحة  
مرقد «كوروش الهخامنشي» في شيراز.. جوهرة وسط سهل

مرقد «كوروش الهخامنشي» في شيراز.. جوهرة وسط سهل

هذا المرقد يبرز مثل الجوهرة وسط السهل، بني المرقد وسط الحديقة الملكية بأحجار كبيرة قد يصل طول البعض منها الى ٧ أمتار . وتم وصل الاحجار الى بعضها عن طريق وصلات معدنية والتي تمت سرقتها تاليا، ورغم اعمال الترميم لتعويض الوصلات المسروقة الا أن بعضها أثره محفور داخل الحجارة.

بعد مقتل كوروش في حربه الأخيرة ضد الايرانيين الشماليين (الساكايين) تم تحنيط جثمانه على شكل مومياء ودفنه داخل المرقد مع الحلي والجواهر الخاصة به داخل القصر، بني المرقد من حجارة كلسية بيضاء سنة ٥٣٠-٥٤٠ قبل الميلاد.

هيكل البناء يضم قسمين واضحين الحواف وهي عبارة عن ٦ درجات وقاعدتها مستطيلة الشكل بمساحة ١٦٥ مترا مربعا والقسم الثاني غرفة صغيرة بمساحة ٧.٥ متر مربع مسقوفة بشكل كوخي مائل وسماكة جدرانه تصل إلى  ١.٥ متر .


 

 

مرقد كوروشمرقد كوروش
مرقد كوروشمرقد كوروش
مرقد كوروشمرقد كوروش
مرقد كوروشمرقد كوروش
مرقد كوروشمرقد كوروش
مرقد كوروشمرقد كوروش
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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