يحتوي مبنى الضريح على شرفة عالية ومدخل ومنطقة أسفل القبة. تم تزيين بطانة السقف في الجزء الداخلي من الضريح بأشكال هندسية جميلة.

يقع ضريح الشيخ في منطقة تحت القبة مزار خشبي ويوجد مذبح به قوالب جميلة على طول مساحة المدخل. تم بناء الضريح في العهد التيموري، وقد تم ترميمه بالحجر والجص في عهد خواجة سلطان محمود تورباتي (حاكم مدينة تربت حيدرية) في الفترة الصفوية.

وتوجد الشرفة القديمة لمسجد تربت حيدرية وهو جامع على الجانب الغربي من هذا الضريح. تم بناء المسجد الجامع من الطوب في فترة الشاه عباس الصفوي. يوجد منزل ربيعي في هذا المجمع الذي دُمر جزء منه. تم بناء عمارة على يد الحاج محمد إبراهيم الطباسي، أحد رجال الأعمال المشهورين في أواخر عصر القاجار.



