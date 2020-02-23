تقع عمارة شمس العمارة ذات الخمسة طوابق في مجمع قصر كلستان التاريخي، بطهران، وهندستها هي مزيج من الفن الاوروبي والايراني. هذه العمارة المتبقية من حصن طهران التاريخي كانت يوماً ما من اكثر مباني العاصمة طهران روعة وارتفاعاً.

تعود فكرة بناء هذه العمارة بطهران الى اول رحلة قام بها الملك القاجاري ناصرالدين شاه الى اوروبا، حيث اثارت المباني والعمارات المرتفعة الافرنجية اعجاب الملك كثيراً. تتميز شمس العمارة بفنون واساليب زينة منوعة في الداخل تتمثل في زخرفة المبنى بالمرايا ورسم الصور والنقوش والتجصيصات.

هذه العمارة التي تعدّ من أجمل وأقدم بنايات العاصمة الايرانية، والبالغة من العمر مئتي عام كانت دار اقامة الملوك القاجاريين. تعود فكرة بناء هذه العمارة بطهران الى اول رحلة قام بها الملك القاجاري ناصرالدين شاه الى اوروبا، حيث أثارت المباني والعمارات المرتفعة الافرنجية اعجاب الملك كثيراً. تتميز شمس العمارة بفنون واساليب زينة منوعة في الداخل تتمثل في زخرفة المبنى بالمرايا ورسم الصور والنقوش والتجصيصات.

دامت عملية بناء هذه العمارة والتي بدات عام 1282 هـ.ق، عامين. يبلغ ارتفاع هذه البناية دون حساب قبعتها الافرنجية، 25 متراً ومعها 30 متراً. تعتبر شمس العمارة، بناية فريدة في ايران، من حيث تصميمها المعماري وشكلها الظاهري فضلاً عن ترتيبها الداخلي واستخدام شتى الفنون مثل الزخرفة بالقاشاني والمرايا ورسم الصور والنقوش واعمال تجصيص على الشبابيك والجدران والسقوف. ويمكن القول ان شمس العمارة هي نموذجٌ كاملٌ من الهندسة المعمارية والزخرفة الداخلية في العهد القاجاري بايران.

الواجهة الخارجية للعمارة مزخرفة بأنواع القاشاني الفريد وكل جدار له رسمه ولونه الخاص. الى ذلك، الألوان الصفراء والسوداء هي اكثر الألوان استخداماً وظهوراً في تزيينات العمارة بالقاشاني في تلك الفترة. وبقي أن نقول ان النمط المعماري الخاص بشمس العمارة هو مزيجٌ من الهندسة المعمارية التقليدية في ايران ونظيرتها الغربية.