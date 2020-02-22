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رقم الخبر: 276716 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 15:04 الاقسام: رياضة  
الايراني " سعيد رضا كيخا" يحرز مركز الوصافة في بطولة العالم للجمباز

الايراني " سعيد رضا كيخا" يحرز مركز الوصافة في بطولة العالم للجمباز

احرز لاعب الجمباز الإيراني سعيد رضا كيخا المركز الثاني في منافسات كأس العالم للعبة في أستراليا .

سعيد رضا كيخا، الذي تقدم إلى نهائيات البطولة برصيد 14.400 قبل يومين، استطاع  السبت ان يسجل 15.33 نقطة  ويحصل على مركز الوصافة في البطولة، فيما حقق لاعب الجمباز الأمريكي المركز الاول برصيد 15.400، وحل الياباني بالمركز الثالث.

بطولة العالم للجمباز المقامة في استراليا، من المنافسات المؤهلة للألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وضم المنتخب الايراني للجمباز كل من سعید رضا کیخا و عبدالله جامعی و مهدی احمدی کهنی.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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