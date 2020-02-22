ويقوم وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك بجولة تشمل بالاضافة الى ايران ، كلا من السعودية والامارات، لاجراء لقاءات ثنائية ، وتاتي الزيارة في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة.

وزار وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك مدينة اصفهان التاريخية وسط ايران امس واجرى مباحثات مع محافظ اصفهان.

بالإضافة إلى التفاوض مع ظريف، سيلتقي وزير الخارجية الهولندي مع رئيس الجمهورية حسن روحاني.