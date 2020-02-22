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|رقم الخبر: 276714
|تاريخ النشر: شباط 22, 2020
|الوقت: 14:42
|الاقسام: محليات
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وزير الخارجية الهولندي يلتقي ظريف في طهران
أجرى وزير الخارجية الهولندي اليوم السبت جولة اولى من المحادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف .
ويقوم وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك بجولة تشمل بالاضافة الى ايران ، كلا من السعودية والامارات، لاجراء لقاءات ثنائية ، وتاتي الزيارة في ظل التوترات الحاصلة في المنطقة.
وزار وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك مدينة اصفهان التاريخية وسط ايران امس واجرى مباحثات مع محافظ اصفهان.
بالإضافة إلى التفاوض مع ظريف، سيلتقي وزير الخارجية الهولندي مع رئيس الجمهورية حسن روحاني.
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