والسوق التي تعتبر من أكبر وأهم الأسواق السينمائية عالميا تعرض في دورتها لهذا العام أفلام «نامو» (الغريب) للمخرج نادر ساعد بور وهو أول عمل طويل لمخرجه، و«يلدا» للمخرج مسعود بخشي، و«سيلفي مع الديموقراطية» للمخرج علي عطشاني، و«الإبن-الأم» للمخرجة مهناز محمدي، و«إسباكو» للمخرج شاهرخ بناهي، و«الشيطان غير موجود» للمخرج محمد رسول اف.

كما وتعرض أفلام «كيارستمي والعصا المفقودة» للمخرج محمودرضا ثاني، و«الطائرات الورقية» للمخرج بيام حسيني، و«الحصان المجنح الأبيض» للمخرج مهيار ماندكار خارج إطار السوق.

وتحضر إلهة نوبخت مدير شركة «إلي إيميج» في المهرجان بصفتها مدير التسويق الدولي لهذا الفيلم.

والفيلم هو آخر إخراج محمودرضا ثاني، وقد عرض مسبقا في مهرجانات سالتو وأوراسيا في روسيا والجبل الأخضر والتمثال الذهبي في أميركا وحاز على جائزة أفضل فيلم منها.

والفيلم بمدة 90 دقيقة، حيث حاول محمودرضا ثاني وخلال فترة استغرقت 4 أعوام ومن خلال تتبع الورشات التي كان أقامها كيارستمي في إسبانيا وكولومبيا أن يصور رؤية المخرج الإيراني الكبير عباس كيارستمي للسينما والحياة.

ويعرض فيلم «الشيطان غير موجود» في قسم منافسات المهرجان، بينما يعرض «نامو» في قسم المنتدى، ويعرض «يلدا» في قسم الأجيال (Generation Kplus).

وبدأت الدورة السبعين من مهرجان براين السينمائي الشهير أعمالها منذ يوم 20 فبراير وسوف تستمر حتى الأول من مارس المقبل.