ويسرد الفيلم قصة سقوط تمثال حديدي لشخص ديكتاتور يذوب تمثاله ويتكثر على شكل أجسام صغيرة مازالت تعيش في حياة الناس.

ويقام المهرجان في الفترة 17 إلى 29 مارس القادم، حيث سيتضيف 20 فيلما إيرانيا في قسم «سبوت لايت» غير التنافسي.

وتشارك في المهرجان أفلام المخرجين الإيرانيين سام كلانتري، سوكل رضواني، شيرين نشاط، مانيا أكبري، شيوا صادق أسدي، علي شيلاندري، محبوبه كلايي، طنين ترابي، عاطفه خادم الرضا، بيام قرباني، عليرضا كيمنش، أمير بوستي، كيلناز أرض بيما، فريد ياحقي، فرهاد باكدل، بريسا محيط، طراوت خليلي، نركس حقيقت، آرش أخكري ووحيد حسيني نامي.

ويعرض «الكل إلى الجزء» حاليا في إيران وفي المجموعة الشتوية للأفلام القصيرة المسماة «اليلدا القصيرة».