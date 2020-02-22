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رقم الخبر: 276711 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 14:43 الاقسام: ثقافة وفن  
إفتتاح أسبوع السينما الإيطالية في طهران ومدن أخرى

إفتتاح أسبوع السينما الإيطالية في طهران ومدن أخرى

أفتتح في العاصمة طهران ومدينة شيراز وجزيرة كيش الإيرانية أسبوع السينما الإيطالية وذلك بحضور السفير الإيطالي بطهران وعدد من السينمائيين.

وقال السفير الإيطالي في إيران جوزبه برونه إن هذا الحدث يؤكد الأواصر العميقة التي تربط الشعبين الإيراني والإيطالي، معربا عن أمله بأن يشاهد المتلقون للتظاهرة مزيجا من الحداثة في السينما الإيطالية والتقاليد التاريخية للسينما الإيطالية.

وتعاون كل من السفارة الإيطالية في إيران ومؤسسة الفن والتجربة السينمائية وبيت الفنانين في طهران ومجمع شيراز السينمائي وسينما لبخند بجزيرة كيش في إقامة أسبوع السينما الإيطالية في إيران.

وبعد مراسم الافتتاح تم بث فيلم «التوازن» للمخرج الإيطالي وينشنزو مارا، وعقد بعد ذلك ندوة لدراسة السينما الفنية في إيران وإيطاليا، وذلك بحضور وينشنزو مارا والممثل الإيراني بابك كريمي.

وتعرض خلال هذه التظاهرة 6 أفلام إيطالية تألقت في الأعوام الأخيرة، إلى جانب وثائقي كلاسيكي للمخرج الإيطالي الكبير برناردو برتولوجي.

كما وتقام على هامش التظاهرة ورشات سينمائية بحضور سرجيو توفتي، وهو عضو اللجنة العلمية لأرشيف الإذاعة والتلفزيون الوطني الإيطالي والمدير السابق للمتحف الوطني للسينما الإيطالية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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