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رقم الخبر: 276710 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 14:32 الاقسام: رياضة  
فرنانديز: جئت مانشستر يونايتد بتوصية من رونالدو

فرنانديز: جئت مانشستر يونايتد بتوصية من رونالدو

كشف البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن موقف جمعه بمواطنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب الانتقال إلى (أولد ترافورد).

وقال فرنانديز، في تصريحات أبرزتها شبكة (سكاي سبورتس ): (كريستيانو ظهر للجميع في مانشستر، وأمضى هنا جزءا كبيرا من مسيرته الاحترافية، وحقق الكثير من النجاحات).

وأضاف: (لهذا السبب كان حلمي أن ألعب مع مانشستر يونايتد، وأنا مسرور جدا لوجودي هنا، حيث تحول حلم الطفولة إلى حقيقة).

وتابع: (أعتقد أن أي لاعب ينضم إلى مانشستر يونايتد يريد الفوز بكل شيء. أريد الحصول على كل بطولة يشارك فيها الفريق).

وواصل: (أنا لاعب طموح وأريد النجاح، وأرغب في الفوز بكل مباراة في كل بطولة).

وأكمل: (لم أتحدث إلى رونالدو قبل مجيئي إلى هنا، لكننا تحدثنا عقب حسم الصفقة. أعرف أن البعض سأل رونالدو عن رأيه بشأني سواء كلاعب وشخص).

واستمر: (أعلم أنه أشاد بي وقدم توصية جيدة، لذلك بعثت إليه برسالة كي أشكره على كلماته الرقيقة).

 وعن تعرضه لضغط بسبب سعر الصفقة، قال: (يجب أن يكون الضغط حاضر دائما، وعلينا أن نكون تحت الضغط كي نتحسن كل يوم. أنا شخص يطلب الكثير من نفسه، وأريد دائما تقديم المزيد والظهور بأداء أفضل).

وأتم: (بصرف النظر عن رسوم الصفقة، أريد أن أستمر في التحسن وأن أكون لاعبا أفضل).

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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