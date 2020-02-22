كشف البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن موقف جمعه بمواطنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب الانتقال إلى (أولد ترافورد).

وقال فرنانديز، في تصريحات أبرزتها شبكة (سكاي سبورتس ): (كريستيانو ظهر للجميع في مانشستر، وأمضى هنا جزءا كبيرا من مسيرته الاحترافية، وحقق الكثير من النجاحات).

وأضاف: (لهذا السبب كان حلمي أن ألعب مع مانشستر يونايتد، وأنا مسرور جدا لوجودي هنا، حيث تحول حلم الطفولة إلى حقيقة).

وتابع: (أعتقد أن أي لاعب ينضم إلى مانشستر يونايتد يريد الفوز بكل شيء. أريد الحصول على كل بطولة يشارك فيها الفريق).

وواصل: (أنا لاعب طموح وأريد النجاح، وأرغب في الفوز بكل مباراة في كل بطولة).

وأكمل: (لم أتحدث إلى رونالدو قبل مجيئي إلى هنا، لكننا تحدثنا عقب حسم الصفقة. أعرف أن البعض سأل رونالدو عن رأيه بشأني سواء كلاعب وشخص).

واستمر: (أعلم أنه أشاد بي وقدم توصية جيدة، لذلك بعثت إليه برسالة كي أشكره على كلماته الرقيقة).

وعن تعرضه لضغط بسبب سعر الصفقة، قال: (يجب أن يكون الضغط حاضر دائما، وعلينا أن نكون تحت الضغط كي نتحسن كل يوم. أنا شخص يطلب الكثير من نفسه، وأريد دائما تقديم المزيد والظهور بأداء أفضل).

وأتم: (بصرف النظر عن رسوم الصفقة، أريد أن أستمر في التحسن وأن أكون لاعبا أفضل).