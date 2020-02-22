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رقم الخبر: 276709 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 14:31 الاقسام: رياضة  
قرعة جيدة لأنس جابر ببطولة قطر المفتوحة

قرعة جيدة لأنس جابر ببطولة قطر المفتوحة

حصلت بطلة التنس التونسية أنس جابر على بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة لبطولة قطر المفتوحة للتنس، لتدخل مباشرة إلى الجدول الرئيسي، بما أن الترتيب الذي كانت تحتله عند التسجيل لا يسمح لها بذلك.

وستفتتح أنس جابر المصنفة 45 عالميا مشاركتها في بطولة قطر بملاقاة منافسة من بين اللاعبات الصاعدات من جدول التصفيات، ويمكن القول إن القرعة قد أنصفت البطلة التونسية.

وودعت التونسية أنس جابر مؤخرا بطولة دبي المفتوحة للتنس، من الدور الثاني مرفوعة الرأس بعد خسارتها على يد الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالميا، بمجموعتين لمجموعة واحدة، وتقام بطولة قطر في الفترة من 23 وحتى 29 من فبراير/ شباط الجاري.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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