قامت فنانة هندية في أمریکا بإستخدام الخطّ والرسم لعرض تعالیم القرآن الکریم في السلام والصداقة.

وعملت الفنانة الهندیة «سلمی ارسطو» جاهدة علی إستعراض الخط والرسم الإسلامیین بأسلوب حدیث وعصري.

وولدت سلمی من أم وأب هندوسیین ومع بدء الحرب بین الهند وباکستان عام 1947 للمیلاد هاجرت مع أهلها الی ایران حیث تعلمت فن الخط الإسلامي وبعد ذلك هاجرت مع أسرتها الی أمریکا.

وتزوجت سلمی برجل مسلم وأسلمت بعد ذلك.

وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر توجهت سلمی نحو عرض جمالیات الدین الإسلامي والرسم وعملت جاهدة علی أن تعکس القضایا المعاصرة في لوحاتها الفنیة.

وتقول الفنانة الهندیة أنها تعمل علی توحید الناس وأن ذلك طموحها وأنها ترید أن تستعرض تعالیم القرآن من السلام والصداقة والتعددیة.