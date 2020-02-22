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رقم الخبر: 276706 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 14:35 الاقسام: ثقافة وفن  
مقرئ إیراني یشید بإضفاء فرع الترتیل إلی مسابقة إیران للقرآن

مقرئ إیراني یشید بإضفاء فرع الترتیل إلی مسابقة إیران للقرآن

وصف المقرئ الإیراني، «رحيم خاكي» إضفاء فرع الترتیل الی مسابقة إیران الدولیة للقرآن الکریم بالخطوة الإیجابیة والفاعلة.

وقال المقرئ الإیراني «رحیم خاکي» في حدیث خاص لوکالة «إکنا» للأنباء القرآنیة إن فرع الترتیل یحث المستمع لأنه أکثر تأثیراً في الإعلام.

وأضاف أن إضفاء فرع الترتیل میزة مهمة بالنسبة الی المسابقة في دورتها القادمة لأن فرع الترتیل أکثر قبولاً علی مستوی المجتمع.

وإنتقد رحیم خاکي تعدد الفروع في مسابقة ایران الدولیة للقرآن الکریم، قائلاً: ان هذا العدد الکبیر لیس من الإحتراف ولکن فرع الترتیل نظراً لأهمیته یجب أن یکون ضمن المسابقة.

وأردف قائلاً: ان فرع الترتیل کان یمکن دمجه بفرع الحفظ ولکن أن یکون فرعا علی حده لیس إشکالیة بل ذلك ممکنا نظراً لأهمیة الفرع ودوره.

جدير بالذكر أن النسخة الـ37 من مسابقة القرآن الدولية في إیران سوف تعقد خلال شهر إبریل / نیسان المقبل في مدينة «مشهد" شمال شرقي ايران، وذلك بتنظيم مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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