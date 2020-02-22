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رقم الخبر: 276700 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 14:31 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تجنبوا غسل أيديكم بالماء الساخن

تجنبوا غسل أيديكم بالماء الساخن

يجب المحافظة على بشرة اليدين كما يتم العناية ببشرة الوجه والسبيل إلى ذلك هو الاعتماد على طرق عناية صحية وجمالية.

كذلك من المهم عدم المبالغة في غسلهما بالصابون لأن هذا يسبب جفافهما. ويجب اتباع بعض القواعد ومنها عدم استخدام الصابون المضاد للبكتيريا إلا في حال الضرورة، تجنب رش العطر على اليدين، اختيار صابون مرطب يحتوي على زيت الجوجوبا، زيت الزيتون أو الألوي فيرا.

ومن المهم في المقابل استخدام الماء الفاتر، لا الساخن، عند الغسل منعاً لزوال طبقة حمايتها الطبيعية.

كذلك من الضروري ترطيب البشرة مرتين يومياً على الأقل. ومن أجل الحصول على أفضل نتيجة من المفيد تطبيق الكريم وارتداء قفازات من القطن قبل الذهاب إلى النوم. ويمكن أيضاً حمايتهما من تأثير أشعة الشمس الضارة من خلال الاستعانة بكريم حماية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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