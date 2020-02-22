تحارب شيخوخة ‫البشرة وتقي من أمراض القلب والمناعة الذاتية. وذلك بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة، ويعد العنب غنيا بها.

‫كما تعمل أيضا على التخفيف من متاعب أمراض ‫الروماتيزم، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي؛ حيث إنها تحد من التورم ‫وتخفف الألم.

‫وأشارت «أبوتيكن أومشاو» إلى أن المصادر الغذائية لمادة «ريسفيراترول» ‫تتمثل في العنب والتوت، خاصة في قشرة هذه الفاكهة.