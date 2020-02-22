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|رقم الخبر: 276699
|تاريخ النشر: شباط 22, 2020
|الوقت: 14:30
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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العنب سلاح لمحاربة الشيخوخة
أوردت مجلة «أبوتيكن أومشاو» الألمانية أن مادة «ريسفيراترول» (Resveratrol)
تحارب شيخوخة البشرة وتقي من أمراض القلب والمناعة الذاتية. وذلك بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة، ويعد العنب غنيا بها.
كما تعمل أيضا على التخفيف من متاعب أمراض الروماتيزم، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي؛ حيث إنها تحد من التورم وتخفف الألم.
وأشارت «أبوتيكن أومشاو» إلى أن المصادر الغذائية لمادة «ريسفيراترول» تتمثل في العنب والتوت، خاصة في قشرة هذه الفاكهة.
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