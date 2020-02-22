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رقم الخبر: 276697 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 14:11 الاقسام: رياضة  
بوسطن يقلب الطاولة على كالجاري في دوري هوكي الجليد

بوسطن يقلب الطاولة على كالجاري في دوري هوكي الجليد

أحرز باتريس بيرجيرون هدفين وسجل زميله براد مارشان هدف الفوز، ليقودا بوسطن بروينز لتعويض تأخره والفوز على مضيفه كالجاري فليمز 4-3 في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية بهذا الانتصار حقق بوسطن فوزه الخامس على التوالي.

البداية كانت بسرعة كبيرة (بعد 3.23 دقيقة)، حيث تقدم كالجاري 3-1 لكن بروينز أصبح سابع فريق طوال تاريخ الدوري (في الدور الأول والأدوار الإقصائية) يحقق الفوز رغم دخول ثلاثة أهداف شباكه في الدقائق الأربع الأولى من المباراة.

وأضاف شارلي كويل هدفا للفريق الفائز الذي أنقذ حارس مرماه ياروسلاف هالاك 18 محاولة على شباكه.

وفي مباريات أخرى، فاز نيويورك رينجرز على مضيفه كارولاينا هوريكانز 5-2، وفاز نيويورك أيلاندرز على ضيفه ديترويت رد وينجز 4-1، وخارج ملعبه فاز سانت لويس بلوز على دالاس ستارز 5-1.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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