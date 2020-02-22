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رقم الخبر: 276695 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 14:30 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أسهل الطرق لخفض ضغط الدم دون عقاقير

أسهل الطرق لخفض ضغط الدم دون عقاقير

كشف رئيس مركز الطب الوقائي والرياضي في الجامعة التقنية بميونيخ، مارتن هال، عن أسهل الطرق لخفض ضغط الدم دون اللجوء إلى الأدوية والعقاقير.

ووفقا لموقع (فوكوس) الألماني نقلا عن الطبيب، فإن المشي لمدة 15 دقيقة يوميا بالإضافة إلى ركوب الدراجات والمشي والركض يساعدون في تقليل الضغط بمقدار يتراوح بين خمسة وثمانية ملليمترات من الزئبق لافتا إلى ضرروة عدم إرهاق الجسم بالتمارين اليومية.

كما نصح الخبير باتباع نظام غذائي يتلخص في الحد من استهلاك النقانق والجبن والخبز واستبدالها بتناول الخضروات.

ولفت الطبيب إلى أنه في حال اتبع جميع المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هذه القواعد، فإن عدد السكتات الدماغية والنوبات القلبية ستنخفض ​​بنسبة 50 في المئة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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