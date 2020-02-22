  • السبت ٢٧ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • السبت , فبراير 22, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276694 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 14:17 الاقسام: منوعات  
كشف أثري "مهم" في إيطاليا.. أسطورة روما

كشف أثري "مهم" في إيطاليا.. أسطورة روما

قال علماء آثار، إنهم اكتشفوا ضريحا قديما مدفونا في قلب العاصمة الإيطالية يعتقدون بشكل شبه المؤكد أنه أقيم تكريما للمؤسس الأسطوري لروما رومولوس.

وجرى العثور على الحجرة الصغيرة التي تحتوي على تابوت بسيط وكتلة حجرية مستديرة في بادئ الأمر في بداية القرن الماضي أسفل هضبة كابيتولين داخل المنتدى الروماني القديم.

لكن المسؤولين يقولون إن أهمية الكشف لم تتضح إلا بعد المزيد من أعمال التنقيب وإجراء أبحاث جديدة، فيما لم يعثر على أي جثة في التابوت المصنوع من صخور الطفة البركانية.

وقالت ألفونسينا روسو، مديرة متنزه الكولوسيوم الأثري، إن الموقع ربما يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد، ويقع في الجزء الأقدم من المدينة الذي تربطه النصوص التاريخية بشكل مباشر بأول ملوك روما.

والضريح مدفون أسفل مدخل كوريا، وهو أحد أماكن تجمع أعضاء مجلس الشيوخ في روما، والذي جرى تحويله فيما بعد إلى كنيسة، في خطوة ساهمت في حمايته من التفكيك لاستخدام حجارته في أغراض أخرى كما حدث لغيره من مباني المنتدى.

وقالت عالمة الأثار باتريزا فورتيني إن المنطقة التي تم التنقيب عنها مؤخرا (تمثل مكانا يتحدث عن عبادة رومولوس في التاريخ والخيال الروماني).

وأضافت (لا أعرف ما إذا كان رومولوس موجودا من الناحية المادية، ولا ما إذا كان هذا اسمه الحقيقي، ولكننا على يقين من أن رومولوس يمثل شخصية كانت مهمة لميلاد روما. كل حضارة لديها شخصية محورية مؤسسة. كان العنصر المحفز، إذ ولدت روما من الانصهار بين شخصيتين، السابيون واللاتين. اجتمعت الشخصيتان وولدتا روما. بمجرد أن أصبح رومولوس إلها تحت اسم كيرينوس، أطلق على الرومان اسم كيوريتي).

لكن بعض المصادر القديمة ادعت أن رومولوس دفن في منطقة الاكتشاف، وأن التابوت يمكن أن يكون بمثابة نصب تذكاري.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0609 sec