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رقم الخبر: 276689 تاريخ النشر: شباط 22, 2020 الوقت: 14:28 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أهم التوصيات للوقاية من فيروس كورونا

أهم التوصيات للوقاية من فيروس كورونا

يعتبر فيروس كورونا من اجدد انواع الفيروسات التي تهدد البشرية في وقتنا الحالي، انتشر بشكل سريع جداً واصبح ينتشر خارج الصين بشكل ملحوظ، وسنقدم لكم هنا أهم النصائح والتوصيات للوقاية من الاصابة بالعدوى.

يثير فيروس كورونا الذعر بين الناس بسبب زيادة عدد المصابين لأكثر من 75 ألفا و600 حالة إصابة ووفاة نحو 2127 مريضا حول العالم وهنا سنكشف عن عنصر يمكنه نقل العدوى لصاحبه.

وفي حين يعد COVID-19 مرضا جديدا، وكيفية انتشاره ليست واضحة بشكل كامل، حذر الخبراء من عنصر غير متوقع يمكن أن يستقطب الفيروس.

وسُجلت أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في 31 ديسمبر، في ووهان الصينية، ومنذ ذلك الحين سُجلت إصابات في 26 دولة حول العالم. وبينما يثبت الباحثون مدى انتشار الفيروس بالضبط، لوحظ كيف تنتشر الفيروسات المماثلة عبر قطرات السعال.

ويمكن لهذه القطرات أن تستقر على الأسطح، ما يؤدي إلى انتشار الفيروس. وحذر الخبراء من انتقال العدوى عبر شاشات الهواتف المحمولة، التي قد يستقر عليها فيروس «كورونا»، خاصة أن الهواتف الذكية أصبحت ضرورية للغاية، وكشف تحليل أجري العام الماضي، أن ما يقرب من ¾ العالم يستخدمون هواتفهم للإنترنت فقط.

                             

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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