لا تخلو كثير من الرياضات والهوايات من المغامرة، لكن وصولها إلى هذا الحد من الخطورة قد يدفع الكثيرين إلى إعادة النظر في ممارستها.

فقد أظهر مقطع فيديو متزلجا ظل معلقا بجرف صخري لمدة ساعتين، بمنتجع "ويسلر بلاك كومب" في كندا.

وشارك مدرب التزلج في المنتجع الشهير أوليفر روي، الفيديو المثير في حسابه على "إنستغرام"، وقد بدا فيه متزلجا يتفادى السقوط من جرف شديد الانحدار، تجنبا لإصابة قد تكون قاتلة.

وفي تصريح لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال روي أن الرجل كان معلقا على الجرف، دون أن يكون أمامه أي خيارات للصعود للأعلى أو النزول للأسفل، باستثناء التشبث بالمكان.

وبحسب تقارير صحفية، فإن رجال الإنقاذ وصلوا للموقع عقب تلقيهم لنداء استغاثة، حيث أنقذوا الرجل العالق مستخدمين الحبال، دون تعرضه لإصابات خطيرة.