في حادثة هي الثانية في غضون أقل من شهرين، فقدت طائرة كندية أحد إطاراتها عقب إقلاعها بقليل، فيما قرر الطيار الاستمرار في رحلته حتى الوصول إلى وجهتها النهائية.

وكانت الطائرة "إيرباص إيه 319"، التابعة لشركة الخطوط الجوية الكندية "إير كندا"، في طريقها من مطار لاغوارديا في نيويورك إلى مطار "تورنتو بيرسون" الدولي، عندما لاحظ طاقمها أنها فقدت أحد إطاراتها أثناء الإقلاع من المطار الأميركي.

ومع ذلك واصلت الطائرة، التي كانت تقل 120 راكبا بالإضافة إلى طاقمها المكون من 5 أفراد، طريقها إلى مطار تورنتو، وهبطت بصورة آمنة في وجهتها.

وعادة ما يكون لطائرة "إيرباص" 4 إطارات خلفية، إضافة إلى إطارين أصغر تحت مقدمة الطائرة.

وتظهر لقطات فيديو الطائرة أثناء تحليقها ثم هبوطها، حيث يبدو واضحا أنها فقدت أحد الإطارين تحت معدات الهبوط أسفل الجناح الأيمن، كما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وحطت الطائرة في مهبط تم تجهيزه لحالة الطوارئ، وانتشرت بالقرب منه سيارات الإطفاء والإسعاف، لكن لحسن الحظ، وبسبب مهارة القائد حطت بسلام ولم يتعرض أي شخص لأذى.

ورغم من فقدانها الإطار، مع ظهور شرارات ولسان صغير من اللهب، فإنه لم يصب أي من ركاب الطائرة بأذى أثناء هبوطها مجددا.