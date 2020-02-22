تملك الصداقة أهميّة خاصّة في حياتنا فلا أحد يستطيع أن يعيش في جزيرة منعزلة بدون وجود أصدقاء حقيقين في حياته ودون أن يعيش في دنيا الصداقة الجميلة ومهما اختلفت أنواع الصداقة أو كثر أو قل أعداد الأصدقاء تظل لهم نفس الأهميّة والفوائد في حياتنا

وتظل الصداقة تلعب دور هام في تغير حياة الإنسان إلى الأفضل خاصّة إذا كانت صداقة حقيقة أوجدت أصدقاء أوفياء يلونون الأيّام بكلّ معاني السعادة والفرح ولذلك عند البحث عن الأصدقاء يجب تحري الدقة في الاختيار فهذه الصداقة من الممكن أن تغير مجرى حياة صاحبها وفي السطور المقبلة سوف نتعرّف على أهميّة الصداقة والأصدقاء في حياتنا.

نسيان مشاعر الوحدة: الصداقة الحقيقة يكون فراق الأصدقاء فيها شيء مستحيل ولذلك فأنّ الإحساس بأنّ هناك أصدقاء في حياتنا لن يتخلوا عنّا أو يتركونا أو يعيشون حياتهم بدوننا إحساس رائع يجعلنا ننسى مذاق الوحدة ووحشتها ويجلعها من المستحيل أن تدخل إلى نفوسنا أو حياتنا وهذه واحدة من أهم فوائد الصداقة وتفسّر أهميّة الأصدقاء وعدم القدرة على التخلي عنهم أو العيش بدونهم.

المشاركة: مشاكل الحياة وصعابها لا تنتهي ولكن عند وجود أصداقاء نتقاسم معهم هذه المشاكل ونرمي الهموم والأحزان لديهم فالتأكيد سوف تكون الحياة أكثر جمالاً رغم صعابها ومشاكلها وهنا تكمن أهميّة الصداقة في حياتنا حيث إنّها توفّر لنا أصدقاء حقيقيون وأوفياء يشاركوننا تفاصيل الحياة بحلوها ومرها ويكونون إلى جوارنا في لحظات الحزن قبل أوقات الفرح وهذا كافي لكي نعيش في سعادة واطمئنان.

التفاهم: في دنيا الصداقة تُبنى جسور التفاهم والحوار بين الأصدقاء ببراعة فعند البحث عن الأصدقاء عادة ما نبحث عن أصداقاء قريبين من صفاتنا وبيننا وبينهم صفات مشتركة وهذا يسهّل عملية التفاهم ولذلك نجد أنّ في عالم الأصدقاء تقل الخلافات والمشاكل وحتى مشاكل الصداقة العادية يستطيع الأصدقاء الحقيقين تفهمها وحلها بسهولة حيث إنّ التفاهم في دنيا الصداقة مبني على احترام الاختلاف وتقبّل الآخر وهذا هو ما يضفي على الصداقة بريق خاصّ ومذاق مختلف عن كلّ العلاقات الإنسانية الأُخرى.

إعطاء الدعم والنصيحة: الأصدقاء هم منبع الدعم حيث نجد أنّ الصداقة الحقيقة مصدر قوّة فمن يملك صداقة حقيقة وأصداقاء أوفياء يدرك جيِّداً أنّ إلى جواره أشخاص موثوق فيهم يقدّمون له الدعم النفسي والمادي والمعنوي في كلّ وقت وتحت أي ظرف إلى جانب ذلك إنّ الأصدقاء هم مرآة لنا يواجهوننا بعيوبنا ونواقصنا وأخطائنا ويقدّمون النصيحة الصادقة النابعة من الحبّ والخوف وهنا تكمن أهميّة الصداقة في حياة الإنسان وفوائد وجود أصدقاء حقيقين يحاولون دائماً دفعنا إلى الأمام وتقديم النصيحة المناسبة لنكون في أحسن حال.

الأصدقاء هم سرّ السعادة ومَن يعرف معنى الصداقة الحقيقة يعرف معنى الحياة فلا أحد يستطيع أن يتذوق طعم السعادة أو يعرف النجاح دون أن يعرف قيمة الصداقة وأن يكون إلى جواره أصداقاء حقيقون يستند عليهم في أوقات المحن ويشاركهم البسمة في أيّام الفرح.