أعلن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون العملاقة، أنه سيخصص 10 مليارات دولار لتمويل علماء ونشطاء ومنظمات غير ربحية ومؤسسات أخرى تكافح لحماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي.

وقال بيزوس في منشور على (إنستغرام) : (التغير المناخي أكبر التحديات أمام كوكبنا. أود أن أتعاون مع آخرين لتوسيع الوسائل المعروفة ولاستكشاف وسائل جديدة لمحاربة الأثر المدمر للتغير المناخي على هذا الكوكب الذي نتقاسمه) . وسيبدأ صندوق (بيزوس إيرث) في تقديم منح في إطار المبادرة هذا الصيف.